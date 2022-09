¿Y es que la Reina no importa? Dura decisión de aficionados ingleses

La Asociación de Aficionados al Fútbol de Inglaterra (FSA, por sus siglas en inglés) ha protestado por el aplazamiento de la jornada de fútbol de este fin de semana, porque creen que es "una oportunidad perdida" para honrar la memoria de la Reina.

La Premier League, así como la mayoría de divisiones de Inglaterra, ha suspendido la jornada prevista para el 9, 10 y 11 de septiembre por el fallecimiento este jueves de Isabel II, que ha reinado en el Reino Unido durante los últimos 70 años.



Esta decisión no ha gustado a la FSA, que ha expresado su tristeza por la muerte de la reina, pero ha incidido en el papel que juega el fútbol para unir a la gente.

"Creemos que el fútbol es la mejor manera para unir a la gente en momentos tan importantes como este, ya sean momentos de júbilo o de duelo", dijo la FSA en un comunicado.



"Nuestra opinión es que a la mayoría de aficionados le hubiera gustado poder ir a los partidos este fin de semana y poder mostrar sus respetos a la reina junto al resto de sus compañeros".



"No todo el mundo estará de acuerdo, por lo que no había una decisión perfecta para las autoridades, pero muchos aficionados sienten que esto ha sido una oportunidad perdida para el fútbol para poder rendir un tributo".



El fútbol no ha sido el único afectado por la muerte de Isabel II y la gran mayoría de los eventos deportivos programados para este fin de semana en Inglaterra, han sido aplazados.



EFE