Manchester City, casi rey: posiciones de Premier y juegos que faltan

Fue un domingo muy feliz para Pep Guardiola en Inglaterra y no precisamente por el Día de la Madre.

A primera hora su Manchester City goleó 3-0 a Everton con doblete de Gundogan y gol de Haaland y a segunda hora el Arsenal, o mejor dicho, el Brighton le dio una mano: goleó 0-3.



De esta manera, el título de Premier está a punto de resolverse del lado azul pues es líder con 85 puntos, cuatro más que Arsenal, que es segundo, con 9 puntos por disputar del primero y seis del segundo.



Así va la tabla de posiciones:

Posiciones Premier League Foto: Tomado de Sofascore

Estos son los partidos que le faltan a Manchester City:



Chelsea (local)- 21 de mayor- 10:00 a.m.

​Brighton (visitante)- 24/5- 2:00 p.m.

Brentford (visitante)- 28/5- 10:30 a.m.



Esto le falta al Arsenal:



Nottingham Forrest (visitante)- 20/5- 11:30 a.m.

​Wolves (local)- 28/5- 10:30 a.m.



El tema del descenso



En la parte baja de la tabla, Everton, que cayo goleado 3-0 por el City, aún conserva un punto de distancia sobre Leeds y dos sobre Leicester.



Los de Mina visitan a Wolves y reciben a Bournemouth (de Jefferson Lerma). Leeds, del lesionado Sinisterra, visita a West Ham y recibe a Tottenham y finalmente Leicester debe visitar a Newcastle y recibir a West Ham. Southampton ya descendió.