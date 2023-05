¿Se salvan Mina o Sinisterra? ¿Clasifica Díaz? Así va Premier League

La Premier League está que arde y la competencia y la tensión es emocionante tanto en la parte alta de la tabla de posiciones como en el lucha por la permanencia.

El título hace tiempo es cuestión de Manchester City y Arsenal: ambos ganaron pero como los de Arteta han aflojado en este cierre, ahora los de Guardiola lideran pero con un solo punto de ventaja y un partido menos.

​

Y aún así no es la pelea más intensa: la impresionante remontada de Liverpool, con Luis Díaz recuperado, ya lo tiene quinto, provisionalmente en zona de Europa League, pero a un solo punto de Manchester United y a tres de Newcastle, dueños provisionales de los cupos a Champions League. A pesa de la mala temporada y de no estar disputando nada, el objetivo de salvar el año con la máxima competencia europea está al alcance de la mano.

​

Qué decir de la lucha en zona de descenso: entre el puesto 15 y el 19 hay solo tres puntos. Mina celebró porque su equipo ganó y salió de zona roja (32), pero Leicester y Leeds, del lesionado Luis Siniserra, están a solo dos unidades y podrían devolverlo al incómodo fondo de la tabla. Lerma, con Bournemouth, está en un raro limbo: con 39 puntos parece haberle huido al descenso pero no se puede confiar.

​

Así está la tabla de posiciones a tres fechas del final (algunos equipos deben un partido):