Nuevas cuentas de Everton: así reparte la Premier los cupos europeos

Everton se ilusiona en la Premier League ya no con el anhelado cupo a Champions League pero sí con el consuelo de un torneo europeo, al que todavía puede aspirar, después de todo.

Y es que la victoria 1-0 contra Wolverhampton le permite sumar 59 unidades y aunque lo tiene en el octavo lugar de la tabla, le permite igualar a Tottenham en puntos.



La inesperada derrota contra Aston Villa (1-2) del equipo de Mason jugó en favor de los intereses azules, pues se estaciona en 59 unidades, pero los demás resultados ya no ayudaron tanto: Liverpool goleó 0-3 a Burnley y sumó 66 unidades, con lo cual se ubicó cuarto y desplazó a la quinta casilla a Leicester (66), mientras que West Ham venció 1-3 a West Bromwich y es sexto, con 62 unidades.



Entonces, ¿por qué alegrarse tanto si sigue siendo octavo y parece estar tan lejos? Porque si bien la Champions ya es posible, otra puertas se abrieron.



La Premier League entrega así los cupos europeos: a la Champions van los 4 primeros, que hoy son Manchester City, Manchester United, Chelsea y Liverpool. Si el campeón de la Champions no fuera británico, entonces irían cinco, pero no es el caso.



Luego están los dos cupos a Europa League, que son para el quinto de la Premier y el campeón de FA Cup. Como este último trofeo lo ganó Leicester, que es a la vez quinto de la tabla, se clasifica el sexto. ¡A eso apuntan Ancelotti y los suyos!



Y todavía queda un último cupo en el tren europeo: a la próxima y nueva Conference Cup va el campeón de la Carabao Cup pero como la ganó el Manchester City, el favorecido será el séptimo de la tabla de la Premier. ¿Ahora es claro por qué están tan felices en Everton tras vencer a los Wolves?