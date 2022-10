Sin Díaz, pero con Salah: Liverpool paró invicto del Manchester City

Clásico inglés muy atractivo desde el primer minuto de juego. La intensidad acompañó a los dos equipos con una forma de jugar bien marcada. Liverpool atacó por la derecha durante todo el partido con Harvey Elliot enviando centros incesantes buscando a Mohamed Salah y Roberto Firmino, mientras que el Manchester City lo intentó con la magia de Kevin De Bruyne y la salida de Joao Cancelo para hilar pases y llegar a marcar con Erling Haaland.

A los 20 minutos fue la primera acción con un centro de Harvey Elliott que cabeceó Diogo Jota a las manos de Ederson Moraes. Nuevamente, Elliott fue vital con un envío, Ederson cortó y Andrew Robertson sacó un disparo por encima del larguero. Poco a poco, el Manchester City se tomó confianza con un mano a mano de Erling Haaland ante Alisson Becker que ganó la disputa.



Mucha intensidad con juegos claros. Harvey Elliott fue vital en el ataque, mientras que el Manchester City igualaba las cargas con Kevin De Bruyne y Erling Haaland. El belga envió un centro a los 40 minutos que cabeceó el noruego a las manos de Alisson Becker. Así culminó la primera parte de mucha intensidad, emociones, pero sin goles.



Ya en el segundo tiempo, Mohamed Salah pudo anotar el primero, pero se interpuso Ederson Moraes con el guantazo a la esquina. El balón salió y Anthony Taylor dio saque de meta. En el otro arco a los 53 minutos, Erling Haaland ganó un balón contra Fabinho, tiró la diagonal, Kevin De Bruyne lo asistió, punteó la pelota y dejó rebote Alisson que lo capitalizó Phil Foden. El VAR entró y anuló el gol por una infracción previa del noruego.



La intensidad continuó siendo la tendencia en el partidazo, pero los goles no llegaban. El gol anulado calmó el ataque del Manchester City que siguió buscando a Erling Haaland, pero no tuvo su tarde. En una acción que Alisson ganó la pelota, el brasileño mandó un saque que Mohamed Salah ganó la marca y definió cruzado, esta vez sí al fondo para la alegría local.



Darwin Núñez ingresó por Roberto Firmino y pudo anotar el suyo, pero Ederson Moraes salvó el segundo. La defensa del Liverpool le quitó un gol cantado a Erling Haaland. Sobre el final, Trent Alexander-Arnold no pudo capitalizar un gran centro cuando tenía el arco libre. Los ‘Reds’ se recuperaron y enfrentarán al West Ham, mientras que el Manchester City, que perdió su invicto jugará contra el Brighton el próximo fin de semana.