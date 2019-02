Sin Kepa en el arco, Chelsea derrotó a Tottenham por Premier League

Con Davinson Sánchez de titular, Tottenham no pudo en su visita a Stamford Bridge y cayó 2-0 frente a Chelsea, que volvió a sumar de a tres, se acercó a los puestos de punta y dejó atrás la derrota con Manchester City por la final de la Copa de la Liga, en donde terminó cayendo por penales.

Los dirigidos por Sarri, que no contaron con Kepa en el arco, aprovecharon las pocas oportunidades que tuvieron y dos llegadas de peligro les bastaron para liquidar un partido cerrado, en el que hubo escasez de oportunidades de gol.



Los goles de los blues llegaron por intermedio de Pedro, quien desbordó por el costado derecho, hizo un gran enganche dentro del área y definió al palo de Lloris, a quien le faltó reacción tras el remate del español, que tampoco pudo ser bloqueado por el colombiano Dávinson Sánchez, pese a que se barrió para evitar el tanto. La segunda anotación llegó con un insólito autogol de Tripier, quien no se comunicó con el arquero francés Hugo Lloris y terminó haciéndole un pase a la red.



La actuación de Dávinson Sánchez en el partido fue aceptable y aunque perdió en el cabezazo previo al segundo gol de Chelsea, nada tuvo que ver en ninguno de los dos goles, pese a obstruir un poco la vista de Lloris en el primero y a la mencionada acción en el segundo.



Con este resultado, Tottenham se mantiene en la tercera posición de la tabla de posiciones con 60 puntos y Chelsea, con un partido menos, llegó a las 53 unidades. Los blues jugarán frente a Fulham en la siguiente fecha, mientras que los spurs se encontrarán con Arsenal, en otro clásico londinense, que se disputará este sábado a las 7:30 a.m., hora colombiana.