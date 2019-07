'Portazo' de Van Dijk a pretendiente que quiso sacarlo del Liverpool

Virgil Van Dijk es reconocido entre sus compañeros por su fuerte carácter y su sacrificio en el trabajo. Pero sus rivales suelen recordarlo por su espectacular anticipación, sus coberturas de lujo, su asombrosa inteligencia en el campo.

Precisamente esos atributos hicieron que uno de los equipos que más lo sufrió, se animara a tentarlo durante las vacaciones para que abandonara al Liverpool y se sumara a sus filas.



Se trata nada menos que del FC Barcelona, que habría consultado con su agente justo después de la final de la Champions League si estarían dispuestos a escuchar una oferta.



Según el diario The Mirror, la intención era llevarlo y la discusión sobre los 75 millones de euros que le costó al equipo de Klopp su fichaje, no era ningún obstáculo. "Van Dijk es considerado por muchos como el mejor defensa central del fútbol mundial, y el Barcelona, ​​que fue eliminado de Europa la temporada pasada por el Liverpool, se encuentra entre sus admiradores", dijo el medio.



El tema es que el holandés, quien es incluso candidato al Balón de Oro, no dudó en su respuesta: "Rápidamente, los representantes del defensor holandés le dieron poca importancia (a la oferta). No se molestaron en llevarlo más lejos", dijo el diario, que asegura que Van Dijk no es de los que se 'marean' por ofertas económicas y que su compromiso con el Liverpool para ganar la Premier League es prioritario.