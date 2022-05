¿City es inalcanzable? Lo que tiene Liverpool para no tirar la Premier

No está muerto quien pelea. Incluso si el verdugo tiene todas las de ganar, no falla nunca y castigo los tropiezos de todos los que lo escoltan.

Es verdad que este domingo el Manchester City se sacudió el dolor de la eliminación en Champions League y concentró todo lo que tiene -que no es poco- en un título de Premier League que solo el Liverpool amenaza.



La goleada contra Newcastle le dio cuatro puntos de ventaja y también cuatro tantos en la diferencia de gol, un golpe esperado pero no menos doloroso después del 1-1 contra Tottenham que valdrá si y solo si el City deja algún punto en el camino.



¿Y cómo es ese camino? El de Liverpool, de Luis Díaz, tiene tres finales, de las cuales dos son de visitante y solo una en el temible Anfield. Ojo a ese detalle.



En la cancha el primer rival, este martes, será nada menos que Aston Villa, que dirige la leyenda de los 'reds', Steven Gerrard. ¿Eso implica algo de piedad? Pues los villanos no se juegan nada pues ya matemáticamente no sueña con torneos europeos. El hincha fiel espera que esta vez no den tantos líos.



Mientras eso ocurre, el rival, Manchester City, estará visitando a Wolves (miércoles 11), que tiene chance de llegar a Conference League y Europa League.



La siguiente parada de Liverpool será una nueva visita, ahora a Southampton, el 17 de mayo. El del puesto 15 no debería ser un lío, pero antes habrá una final, la de la FA Cup, lo que podría significar algo de presión sobre una nómina impecable pero humana, que también se puede cansar.



Como el City ya tiene FA Cup ni Champions, su turno para enfrentar a West Ham, el séptimo clasificado de la Premier y que pelea por volver a una Europa League, después de perder su opción de ganar la actual edición del certamen, de cuenta del Eintracht Frankfurt de Borré.



Y para el final, atentos: Liverpool enfrente a Wolves en Anfield y Manchester City visita al Aston Villa de Gerrard el día 22 de mayo. Klopp y los suyos sabrán si el sueño al final era posible a seis días de la final de la Champions League. En Colombia hay dedos cruzados por Luis Díaz... es decir, por Liverpool.