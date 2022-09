La Premier y la Europa League tomaron decisiones: partidos aplazados

Londres es una de las ciudades de Inglaterra, que, por obvias razones como capital, mantiene en vilo la competencia futbolera para los equipos capitalinos. Uno de ellos, el Arsenal que ya empieza a sufrir las afectaciones por el lamentable fallecimiento de la Reina Isabel II. La Premier League no tuvo competencia, así como la mayoría de las competencias en la Gran Bretaña, y ahora la Europa League confirmó la cancelación de un cotejo.

La UEFA notificó el nuevo horario de Rangers contra el Napoli que se corrió por un día. Estaba pactado a disputarse el martes 13 de septiembre, y ahora será el día siguiente para el miércoles. A su vez, los equipos londinenses en la Premier League no tendrán actividad el próximo fin de semana en la octava jornada, debido a los preparativos para el funeral de la Reina Isabel a llevarse a cabo el lunes 19. Sumado a los cuadros capitalinos, Manchester United vs Leeds United tampoco se llevará a cabo.



Juegos como Tottenham vs Leicester City, Brentford vs Arsenal y Chelsea vs Liverpool fueron cancelados oficialmente., al igual que Manchester United vs Leeds United. De hecho, los ‘Gunners’ se ven afectados en la Europa League.



La semana pasada todo transcurrió con normalidad en dicha competencia pese al fallecimiento de Isabel II, pero todo indica que el jueves 15 de septiembre no se va a jugar el partido entre el Arsenal y el PSV Eindhoven en el Emirates Stadium por falta de personal de policía, quienes estarán pendientes del funeral de la Reina Isabel II.



El PSV Eindhoven notificó por medio de un comunicado mencionando, “el pasado fin de semana parecía que el partido se jugaría el próximo jueves, pero las autoridades nacionales de Gran Bretaña han decidido que el despliegue de personal policial es insuficiente debido a los servicios funerarios de la Reina Isabel en Londres”. Por ahora no hay fecha definida para disputar este encuentro, ni tampoco los tres juegos aplazados de la Premier League que conciernen a clubes de la Premier League en la octava jornada.