Arsenal no le dio respiro a Tottenham: repaso en Premier League

Arsenal llegó al clásico del norte de Londres, contra Tottenham, como un equipo lleno de lagunas. Hoy es un monumento a la eficiencia, la contundencia y la planeación del discutido DT Arteta. El resultado, que todo lo puede.

Arsenal fue práctico y serio en su planteamiento y le ganó desde el comienzo a Nuno Espíritu Santo, quien ahora está bajo sospecha pues no encuentra una nómina efectiva con el paso de los partidos. El dueño de casa se impuso por 3-1, en un juego a velocidad de Premier League pero con la puntería toda en poder de los de rojo.



Muy pronto abría la lata el local, a los 12 minutos, cuando Smith Rowe encontró el primero en un cierre al que no llegó Dávinson, aunque ningún volante llegó tampoco al cierre.



Aubameyang dejó a Dávinson burlado en el medio cuando con un toque le ganó la espalda, descargó en Smith Rowe y apareció para el puntillazo y el 2-0 a los 27. Y no aflojó pues a los 34, cuando Saka inventó una salida punzante, dejó rendidos a los zagueros y encima definió impecable para el 3-0.



A los 53 salvaba de palomita Dávinson su arco al quitarle a Aubameyang el cuarto y pedían un penalti que ni por casualidad era.



Se extrañaba Kane y aparecía, prácticamente por primera vez, a los 60, con un disparo abajo al que llegó bien el arquero y un minuto después de nuevo se le iba afuera el globito que intentaba y prolongaba su sequía sin goles en la actual temporada.



Era una decisión de Arsenal esperar la arremetida, a la que en realidad le faltaba potencia, hasta que Son aprovechó el primer centro limpio que le dio Reguilón y a los 79 les dio un toque a los suyos con el 3-1. Evitó Ramsdale un remate de Lucas Moura a los 90 y por poco sorprendía.



Pero no fue suficiente para una reacción más importante y el tiempo se escapó sin que los llamados a seguir buscando goles pudieran asomar. Ganó bien, con autoridad y contundencia un Arsenal que fue impecable y que cobró cada error de su oponente con goles.