Ante un desconocido Liverpool, Arsenal da la gran sorpresa en Premier

Por errores individuales de Liverpool en el inicio y gracias a una estrategia defensiva eficaz de Arsenal, un resultado inesperado se registró en la Premier League.

El campeón anticipado del torneo tuvo fallas gruesas de parte de sus mejores hombres y el rival simplemente cobró, remontó y aseguró una victoria importantísima en casa por 2-1.



Liverpool tardó poco en entender la lentitud de la zaga de Arsenal y aprovecharla: a los 19 minutos, Firmino vio el pique al área de Mané, pero en vez de hacerle el pase engañó abriendo a Robertson, quien al final metió la pelota al área para su goelador. Todo esto a velocidad de Liverpool. Hermoso gol para el 1-0 parcial.



Pero los médicos también se enferman y fue así como Arsenal encontró una cortesía, un mal pase atrás de Van Dijk, que le quedó a Lacazette para fusilar a Alisson Becker y poner la cuenta 1-1 a los 31 minutos. ¡Qué suerte!



Y no terminaría pues ahora sería Alisson, el mejor del mundo en su posición, el que serviría con su mal saque la pelota, que le quedó a Nelson, quien solo tuvo que castigar la vacilación con un remate cruzado. Y ojo que Saka lo tuvo también a los 45. Remontada consolidada.



Hermoso ambiente esperaba al campeón en el vestuario con la carita de fastidio que tenía Klopp, que no podía entender lo que pasaba en el campo contra un rival frente al cual nunca perdió…



Al regreso, apagó el incendio a los 49 minutos el tan criticado David Luiz, cuando Salah parecía cobrar los errores en la zaga local



A los 69 de nuevo lo tuvo Salah, el más incisivo a la hora de buscar el empate. Pero al final el cansancio pasó factura y ya no alcanzó con las ganas del Liverpool, que una y otra vez chocó contra la defensa, bien liderada esta vez por David Luiz. A todos señor, todo honor…



Arsenal toma fuera para pelear puestos europeos y Liverpool sigue dejando puntos en el remate del torneo con un detalle decepcionante para Klopp: su primera derrota contra los de Arteta.