Everton tiene que aprovechar: las dos grandes ausencias del Arsenal

Everton sigue en la lucha por llegar a los primeros puestos de la Premier League y este viernes tiene un partido importante en Londres, visitando al Arsenal desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) por la fecha 33 de la Liga de Inglaterra.



Los dirigidos por Carlo Ancelotti han recuperado jugadores importantes para el remate de la temporada. Además del reciente regreso de James Rodríguez, para el juego en la capital inglesa estaría de vuelta su goleador, Dominic Calvert-Lewin.



Sin embargo, el Arsenal llega golpeado por dos grandes ausencias a este compromiso, algo que los ‘toffees’ deben aprovechar.



Los ‘gunners’, dirigidos por Mikel Arteta, no tendrán a sus mejores atacantes: Pierre-Emerik Aubameyang y Alexandre Lacazette, no jugarán este viernes.



Aubameyang no se ha recuperado de la malaria, que contrajo jugando para el seleccionado de Gabón. Mientras que Lacazette tiene una lesión en el tendón de la corva izquierdo.



Así, Arsenal tendría delanteros juveniles y prácticamente desconocidos. Eddie Nketiah, delantero de la selección inglesa Sub-21; y Folarin Balogun, de 19 años, serían tenidos en cuenta para buscar los goles en el equipo de Londres.