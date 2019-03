Arsenal venció a Manchester United y es cuarto de la Premier League

En un partido cerrado y en el que ninguno de los equipos pudo mostrar su verdadero poderío ofensivo, Arsenal derrotó a Manchester United y lo superó en la tabla de posiciones de la Premier League. Los dirigidos por Unai Emery abrieron el marcador a través de Granit Xhaka a los 12 minutos del primer tiempo y posteriormente ampliaron su ventaja, tras un polémico penal ejecutado por Aubameyang.



Manchester United arrancó mejor el partido, sin embargo, el gol que abrió el marcador llegó con un buen disparo de fuera del área, ejecutado por Xhaka, que desconcertó a David De Gea y puso las acciones cuesta arriba para los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer, quien no encontró soluciones en el banco y no pudo seguir ampliando su racha positiva, luego de vencer a PSG por los octavos de final de la Champions League.



Tras el gol del futbolista suizo, Manchester United se acercó al arco defendido por Leno a través de Lukaku, sin embargo, el arquero alemán respondió bien a los ataques rivales y cuando no pudo defender su arco, fue el palo el que impidió que el equipo de Old Trafford igualara las acciones del encuentro.



La segunda parte mantuvo la misma dinámica, con el United intentando, Arsenal defendiendo y aprovechando la velocidad de Aubameyang y Lacazette frente a una defensa lenta de Manchester. De esa forma fue como llegó el segundo gol: cuando el atacante francés intentó ingresar al área y, tras chocar hombro a hombro con Fred, cayó en el área, el árbitro sancionó un polémico penal.



Aubameyang fue el encargado de ejecutar el cobro y el gabonés sentenció el partido, para darle un triunfo a Arsenal que lo ubica en la cuarta posición de la Premier League, superando a Manchester United y acercándose a un Tottenham que sólo ha sacado un punto de los últimos 12 disputados en la Premier League.



La derrota de Manchester United terminó con el invicto del equipo de Solskjaer en Premier League.