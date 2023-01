¡A romper el mercado! Arsenal irá por una joya del Real Madrid

El Arsenal no solo quiere quedarse con el liderato de la Premier League intentando sellar el campeonato en la Premier League, sino que quieren seguir dando golpes en la liga inglesa. El primero fue haberle ganado a la mayoría de equipos de Inglaterra que desearon fichar a Leandro Trossard. El extremo belga abandonó al Brighton & Hove Albion después de discusiones con su director técnico Roberto De Zerbi, y aunque el Chelsea y otros clubes lo pretendieron, rechazó las opciones para firmar con los 'Gunners'.



Sin duda alguna, Mikel Arteta quiere continuar con 'gangazos' en el mercado y después de poner 27 millones de libras sobre la mesa, lograron fichar a Leandro Trossard. Pero, no solo basta con el extremo belga internacional y con experiencia mundialista, pues ahora quieren robar en España.



Y no en cualquier equipo español, el golpe que quieren dar es con un jugador del Real Madrid que fue vital y esencial en el título de la Champions League como el gran revulsivo, pero demostrando sus grandes virtudes a sus 20 años de edad en el centro del campo. Eduardo Camavinga, quien últimamente se ha visto favorecido de la lesión de su compañero de selección en Francia como lo es Aurélien Tchouaméni para regresar a las titularidades. Contra el Valencia y Barcelona en la Supercopa de España solo disputó el primer tiempo, pero en la remontada ante el Villarreal en la Copa del Rey, completó los 90 minutos siendo uno de los pilares, en especial en el complemento participando en los goles.



Arsenal ya ha pescado en el Real Madrid con jugadores de un corte similar en el mediocampo como Eduardo Camavinga. En el pasado ya habían pedido cesiones de Martin Odegaard, que terminó quedándose y encontró su lugar en el mundo, y también de Dani Ceballos, quien mantuvo su anhelo de regresar a Londres, pero volvió a la 'Casa Blanca'. Ahora, años después de estas dos operaciones, Eduardo es el nuevo jugador que pretenden los directivos de los 'Gunners'.



El anhelo es fuerte por contar con Eduardo Camavinga que quieren convencer a Carlo Ancelotti. Sin embargo, será una operación compleja, pues el Real Madrid no tiene ningún deseo de salir de los servicios del francés de 20 años de edad. Aunque hay muchos volantes de marca, el plan del cuadro ibérico es que Eduardo sea parte de la nueva generación del club, mientras que el Arsenal lo quiere, puesto que en el centro del campo solo tiene a Thomas Partey y Granit Xhaka como volantes de primer nivel. Así las cosas, quieren ir con todo y lo harán por medio de una cesión sin opción de compra. Ese cambio le puede quedar bien al galo que necesita sumar más minutos, pero los blancos no quieren perder su ficha.