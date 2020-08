Estelar refuerzo presenta Arsenal: ¿ya no será una opción para James?

Arsenal de Inglaterra va en contravía, para bien y para mal: su nuevo fichaje no es un jovencito sino un veterano, mundialista, con larga trayectoria en la acera de enfrente, en el Chelsea.

El brasileño Willian, uno de los representativos del Chelsea, ha cambiado el azul por el rojo y a sus 32 años ha firmado un contrato por tres temporadas con el equipo del norte de Londres, que necesita con urgencia fortalecer su línea de ataque.



La apuesta del técnico Arteta no es por jovencitos prometedores, como es la tendencia mundial, sino por un jugador con siete temporadas en la Premier League, tres copas América y dos Mundiales encima. En Stamford Bridge ganó dos títulos de Premier League, una FA Cup y la Europa League, en 339 partidos en los que contabilizó 63 goles y 56 asistencias.





Es un hecho que Arteta no quiere improvisar: "Tiene la experiencia de todo en el mundo del fútbol pero aún tiene la ambición de venir aquí y contribuir a llevar el club a donde pertenece. Me han impresionado mucho todas las conversaciones que he tenido con él y las ganas que tenía de venir", dijo Arteta sobre su nueva incorporación.



Y de paso dejó en el aire que no necesitará mucho más para fortalecer su zona ofensiva: "Le hemos estado siguiendo durante los últimos meses, teníamos una clara intención de fortalecer con mediocampista ofensivo y posición de extremo y es un jugador que nos da mucha polivalencia".



No es muy alentador para la ilusión de algunos que también esperan llegar en esta ventana de mercado, entre ellos el colombiano James Rodríguez, quien ha sonado recientemente como una posibilidad para el Arsenal.