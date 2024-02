No está Liverpool: tres equipos de Premier encadenan un buen invicto

La jornada 25 de la Premier League se disputó y la pelea por el título sigue siendo ajustada, pues Liverpool, Arsenal y Manchester City no parecen ceder, por lo que este remate de temporada será importante.



Pese a que Liverpool es líder solitario con 57 puntos, los dirigidos por Jürgen Klopp cortaron hace dos tres jornadas una buena seguidilla de partidos en los que no conocían la derrota, siendo contra Arsenal ese duelo que les quitó un buen invicto.



De resto, de los últimos cinco encuentros disputados en Premier League, Arsenal, Manchester City y United se mantienen como los únicos equipos que han encadenado una buena racha, pues no han caído. Sin embargo, los red devil aún no logran ubicarse en puestos de torneos europeos.



Arsenal acumula cinco partidos consecutivos sin perder y es uno de los mejores en ese ítem, mientras que el segundo con buena racha es el Manchester City si contamos los mismos partidos de los gunners, son de un empate y cuatro victorias.



Por último, está Manchester United, que viene en alza deportiva y tras el empate 2-2 con Tottenham, lleva cuatro partidos de manera continúa sumando de a tres puntos.



Ahora, el reto para estos equipos es seguir incrementando su buena racha y que les permita pelear los primeros lugares de la Premier League, aunque Liverpool parece sólido y no soltará tan fácil ese lugar.