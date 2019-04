La sorprendente racha de Arsenal que emociona a la hinchada 'gunner'

Tras su triunfo sobre Newcastle por 2-0 y aprovechando la derrota de Tottenham frente a Liverpool, Arsenal se quedó con la tercera posición de la Premier League, lugar que le asegura su participación en la Champions League de la próxima temporada y puesto que era ocupado por su clásico rival, los ‘spurs’.

Pero más allá de este buen ascenso, el triunfo ‘gunner’ en el cierre de la jornada, le permite al equipo de Unai Emery alcanzar una racha que seguro emociona a sus hinchas, pues tras vencer a Newcastle llegaron a 10 victorias consecutivas, en casa, algo que no conseguían desde 1998, año de su antepenúltimo título en la Premier.



Y aunque la lucha por el título ya parece estar lejos pues Liverpool, que se encuentra primero con un partido más, le lleva más de 10 puntos de ventaja al equipo londinense, la ilusión de los hinchas no se apaga y esperan llegar a las últimas jornadas del certamen local pensando en luchar por ese lugar que no alcanzan desde la temporada 2003/04.