Jack Wilshere pintaba para más: anunció que dejará el fútbol

Hace más de 10 años había un jugador que maravillaba en el Arsenal y en toda la Premier League. En los aficionados del fútbol de Inglaterra, estaba presente el nombre de Jack Wilshere, quien en sus primeros años como futbolista pintaba para ser uno de los mejores jugadores del Reino Unido, sin embargo, los problemas y lesiones no le permitieron brillar.

Ya con 30 años y lejos del foco mediático, anunció que dejará la actividad profesional, a través de sus redes sociales “Ha sido un viaje increíble lleno de tantos momentos increíbles y me siento privilegiado de haber experimentado todo lo que hice durante mi carrera”.



Agregó “De ser el niño pequeño que patea una pelota en el jardín a ser el capitán de mi amado Arsenal y jugar para mi país en un Mundial. He vivido mi sueño”. Será recordado por formar una buena dupla con Cesc Fabregas en la mitad de la cancha.



En su momento, una lesión de rodilla no le permitió seguir brillando con los gunners, por lo que salió cedido al Bournemouth, para luego dar en el West Ham. Además, de tener un paso por el Bolton. Con el Arsenal disputó un total de 192 partidos, donde anotó 13 tantos.