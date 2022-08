¡Arsenal a dominar la Premier! Prepara su fichaje más caro del verano

No será para nada fácil contratar al próximo objetivo del Arsenal y de Mikel Arteta pese a que los dueños y directivos ya lo tengan en su radar. Los ‘Gunners’ se interesan por un extremo y hacen olvidar el interés que tuvieron por Raphinha que finalmente recaló en el FC Barcelona. El brasileño estuvo en la órbita de los londinenses, pues el Chelsea también lo pretendió.

Arsenal empezó con pie derecho la Premier League venciendo al Crystal Palace en condición de visitante en el Selhurst Park. No cómodos con lo mostrado, quieren tirar todo el dinero posible para poder volver a ser protagonistas en el rentado inglés en busca de la Champions League, y por qué no, el título liguero. Se armaron con grandes jugadores como Gabriel Jesús, una millonaria transferencia al dar 50 millones de euros, Fabio Vieira por 35 millones, igual que el ucraniano, Oleksandr Zinchenko que ya dio una asistencia en el arranque del torneo.



Los londinenses quieren reforzar su delantera tras las salidas hace un tiempo de Pierre-Emerick Aubameyang, y la más reciente, la de Alexandre Lacazette que regresó al Olympique de Lyon. Por esta razón, no están satisfechos solo con Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús y Bukayo Saka y buscan a otro jugador por banda. El objetivo, el francés Moussa Diaby del Bayer Leverkusen.



Moussa Diaby, según el medio Football Insider interesa bastante al Arsenal y quieren quedarse con el francés. No será fácil, pues para ello tendrán que desembolsar una millonada, que, de hecho, se convertiría en el fichaje más caro de la ventana veraniega. Por ahora, Gabriel Jesús es el jugador más costoso por el que pagó el Arsenal. Fueron 50 millones de euros, 21 menos que lo que están dispuestos por dar por el internacional galo de 23 años.



Por ahora, el Arsenal cuenta con el aval del propietario Stan Kroenke de dar 71 millones de euros. Football Insider sentenció, “Arsenal no quiere pagar tanto por el francés, pero está dispuesto a forzar el barco para conseguir un acuerdo”. Días claves serán los siguientes para los ‘Gunners’, en busca de cerrar el fichaje más caro en este presente mercado de fichajes.