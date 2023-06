Arsenal quiere dar uno de los bombazos del mercado: Havertz, más cerca

Pese a sonar fuertemente como posible fichaje del Real Madrid, Kai Havertz se quedará en la Premier League, pero cambiaría de equipo en las próximas semanas.



Y es que el alemán estaría cerca de llegar al Arsenal luego de que los Gunners hicieran una oferta formal por el jugador por 65 millones de libras de acuerdo a las informaciones de ESPN.



Según el medio, el acuerdo no se ha firmado, pero si señalan que Chelsea recibió una oferta mejorada por parte de Arsenal para el fichaje del jugador.

Al parecer, todas las partes estarían de acuerdo con la transferencia y ahora se discutirán los términos personales y la estructura del fichaje el cual, de concretarse, será uno de los grandes bombazos de este mercado de pases.



La salida de Havertz se habría acelerado, principalmente porque Chelsea no jugará Champions esta temporada y además el jugador le habría dicho al club que no tenía intención de renovar su contrato el cual acaba el 30 de junio de 2025.



Con esto mencionado, Arsenal se lleva a un jugador para intentar llegar lo más lejos posible en la Champions, competición en la que vuelven a estar después desde la temporada 2016/17.



Vale resaltar que el germano en Chelsea le dio el título de Champions en 2021 y además ha sido clave en la titular del equipo que no tuvo una campaña notable en la pasada temporada.