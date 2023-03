¿Guerra en Tottenham? Conte y su fea respuesta a Richarlison

Tottenham quedó eliminado de la Champions League a manos del Milan en los octavos de final (1-0) y luego del fracaso internacional, el jugador brasileño Richarlison emprendió duro contra su técnico Antonio Conte, quien no lo puso los minutos suficientes para que el volante lograra hacer su aporte.

“Soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una mierda”, fueron las duras palabras de Richarlison tras eliminación de Champions League.

Sin embargo, Tottenham logró ganar en Premier League 3-1 a Nottingham Forest y Richarlison fue titular, pero luego fue sustituido a los 83 minutos de juego.



Después de la contundente victoria a Forest en Premier, el técnico Antonio Conte se sacó la espina con las declaraciones de Richarlison y le envió un mensaje un poco fuerte al explicar las razones por las que no lo tuvo en cuenta para ese choque internacional.



"Richarlison comenzó muy bien la temporada y después de 3 o 4 juegos comenzó a jugar regularmente. Jugó bien pero no marcó. Luego tuvo una lesión grave y estaba realmente preocupado de perderse el Mundial. Después se recuperó, pero tuvo otra lesión grave en la Copa del Mundo. Regresó y tardó como un mes en recuperarse. Finalmente, tuvo otros problemas físicamente, pero repito, el entrenador no es tan estúpido. Todos los entrenadores no son tan tontos. Sí, quieres jugar, pero luego, cuando juegas, tienes que rendir”, dijo contundente Antonio Conte sobre el futbolista brasileño.







De igual manera, Conte continuó dando sus razones y dijo que no todas las veces se debe tener en cuenta a las grandes estrellas, pues tiene que buscar un equilibrio para poder ganar partidos.



“Si el jugador está cansado, entonces quiere jugar y luego se lesiona, entonces está fuera y relajado, pero yo estoy despedido. Los entrenadores intentan sacar de inicio a sus mejores jugadores. No les importa si son Richarlison, Kane, Son, Lucas, Kulusevski o Danjuma, al final queremos ganar, pero tengo que tomar la decisión correcta”, finalizó Conte.