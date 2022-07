¿Justificado o exagerado? Dura ‘pelea’ entre Conte y Nagelsmann

Riñas entre directores técnicos es lo que se ha desatado tras la salida de Robert Lewandowski de las filas del Bayern de Múnich. Y claro, los bávaros empiezan a estudiar cuál puede ser ese delantero que pueda suplir al polaco en la próxima temporada y ahí aparece un sueño procedente del Tottenham Hotspurs de Londres.

Harry Kane rechazó hace algunas temporadas al Manchester City, y ahora es el Bayern de Múnich quien se interesa cada vez más por el delantero británico y capitán del club. Kane sigue firme con el Tottenham Hotspurs y en un amistoso ante Rangers de Escocia fue titular y anotó os goles en la victoria de los londinenses.



De esa manera, Harry Kane vence los rumores que lo ponen en el radar del Bayern de Múnich, pues tanto Hasan Salihamidzic, director deportivo del club bávaro y Oliver Kahn, director general se han puesto de acuerdo por averiguar el entorno de Kane como el flamante reemplazo de Robert Lewandowski.



Julian Nagelsmann empezó a calentar los ánimos de Antonio Conte y todo el entorno del Tottenham Hotspurs con las siguientes palabras, ‘es muy caro. Ese es el problema, pero es brillante. Uno de los dos o tres que puede jugar de nueve y de 10. Es muy fuerte y brillante con su cabeza y sus dos pies’. A su vez, mantuvo, ‘podría meter muchos goles en la Bundesliga. No conozco el precio, pero será difícil para el Bayern. Veremos qué pasa en el futuro’.



Estas últimas palabras fueron las que más impactaron al estratega italiano, Antonio Conte. Al entrenador le parece irrespetuoso que Julian Nagelsamnn vincule a Harry Kane con el Bayern de Múnich, ‘nunca he hablado sobre jugadores de otros equipos. No sé por qué Nagelsmann hizo eso. Creo que es un poco irrespetuoso’, mantuvo Conte por el nombre de Kane pegando fuerte en Alemania. Nagelsmann, Hasan Salihamidzic y Oliver Kahn quieren a futuro contar con el delantero británico.