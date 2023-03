Conte, enfurecido con sus jugadores: ‘Acostumbrados a no pelear’

El Tottenham no pasa de un buen momento en la Premier League. La irregularidad ha sido la principal característica del club, que pese a estar en la cuarta casilla, ha dejado pasar opciones y puntos, para aspirar a algo más que una clasificación a torneos internacionales.

Antonio Conte, técnico acostumbrado a ganar tanto en Italia, como en la misma Premier League, no está a gusto con la situación que vive el Tottenham. Y es que en esta jornada, los Spurs iban ganando 3 a 1, para terminar perdiendo puntos, pues Southampton les igualó el compromiso.



El italiano no se guardó nada y estas fueron sus declaraciones, contra sus mismos jugadores “Están acostumbrados a no pelear por algo importante. No quieren jugar bajo presión o estrés. Para mí es inaceptable, la historia del Tottenham es esta. Hace 2’ años que está el dueño y nunca ganó nada”.



Agregó que los jugadores son ‘egoístas’ pues no disputan el partido para el equipo. Además “El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo. Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo futbolistas que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón”.