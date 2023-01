Yerry Mina se quedó sin un 'panita' del Everton: firmó con Newcastle

Las bombas tras la salida de Frank Lampard en el Everton siguen apareciendo día tras día y sin cesar. La búsqueda de un director técnico ideal pasó por nombres de candidatos importantes como lo son Marcelo Bielsa y Davide Ancelotti, segundo técnico del Real Madrid con su padre Carlo. Sin embargo, con el pasar de las horas, se decantaron por un experimentado en la Premier League para sacarlos del descenso.



Sean Dyche, ex Burnley que se encuentra libre desde abril del 2022 llegó a la sede deportiva del Everton para firmar y convertirse en el nuevo estratega del club 'Toffee', pero los problemas siguen sin aclararse aunque ya aseguraron un componente importante que era sin duda alguna, concretar el relevo de Frank Lampard.

Con Yerry Mina como uno de los experimentados en el Everton y con el deseo latente de salir de puestos incómodos del descenso, otras consecuencias se empiezan a evidenciar en una temporada en donde el equipo de mayor recorrido en la Premier League. Con Frank Lampard se lograron salvar, y aunque esperaban tener una temporada 2022/23 sin los mismos fantasmas del descenso, se encontraron con un panorama similar, y como si fuera poco, con la ira de los hinchas que increparon a jugadores importantes.



Otro de los jóvenes con mayor proyección como Anthony Gordon sintió los efectos de pelear descenso y ahora, tras una semana en la que dejó de asistir a unas sesiones de entrenamiento continuamente, volvió a asomarse a la sede deportiva, pero al parecer, era simplemente para despedirse de sus compañeros y de su nuevo timonel comandado por Sean Dyche.



Mientras no asistía a los entrenamientos del Everton, se hablaba de acercamientos con el Newcastle United, tercero en la Premier League y con el pasar de los días, se confirmó su salida de Goodison Park para firmar con las 'Urracas'. Anthony Gordon se decantó por el Newcastle, pues también era un deseo del Chelsea. La revelación de la Premier League pagó 40 millones de euros más cinco en variables por el mediocampista.



Al llegar al Newcastle United, Anthony Gordon mencionó para NUFC TV, "desde que me enteré del interés, siempre estuve convencido de que Newcastle era para mí. es un gran paso. La gente aún no ha visto de lo que soy capaz. Creo que la afición y la ciudad realmente me sientan bien como persona, la forma en que el equipo está jugando bajo el mando del entrenador en este momento realmente me sienta bien, y parece que el club va en la dirección correcta".