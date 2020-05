¡Confesó! Esposa de Di María contó el difícil paso por Manchester 

Lo que parecía ser un tremendo fichaje en el verano del 2014 en Inglaterra, terminó siendo una de las mayores decepciones en el fútbol británico. El argentino Ángel Di María llegó al Manchester United a mediados del 2014, tras una salida bastante polémica del Real Madrid, con el objetivo de lograr que el United volviera a ser protagonista del fútbol local e internacional.

Luego de su complicado y difícil momento con el conjunto dirigido en aquel entonces por Louis van Gaal, Jorgelina, la esposa del 'fideo', habló sobre lo difícil que fue vivir en Manchester tanto para ella como para el futbolista que actualmente juega en el PSG.

“Nada de nada me gustaba. La gente toda flaquita, prolija, raro. Vas caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa. Todas las minas estupendas, de porcelana, y yo de rodete y nunca maquillada”, afirmó la pareja de Di María, jugador que durante su paso por el United no dejó un buen recuerdo entre la afición.

Di María, en entrevistas pasadas, aceptó que no fue complicada su adaptación a Inglaterra, tanto en lo personal como en los futbolístico, pues fue un momento bastante difícil en su carrera deportiva.



Para finalizar, su esposa, recordó el momento en el que el volante argentino le comunicó la decisión de fichar por el United: “Ángel un día vino y dijo: Salió esta propuesta de Manchester. Quizás vamos a estar un poquito mejor por el tema de la seguridad... Yo le avisé que ni en pedo, que se iba a ir solo. 'Sí, sí. Nos vamos, me responde'. Había mucha plata, incluso después los españoles salieron a decirnos peseteros. ¡Y sí lo fuimos! Si vos trabajas en una empresa y viene la competencia a decirte que el paga el doble, ¡te vas corriendo”.

Di María, solo duro un año en Inglaterra vistiendo la camiseta del Manchester United, y marcó cuatro goles en los 32 partidos que disputó. Al finalizar la temporada, la oferta del PSG le daría un suspiro y un alivio a él y su familia, pues la carrera del volante argentino volvería a tomar buen rumbo, tras la llegada al equipo parisino.