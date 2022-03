Triste razón por la que el ucraniano Yarmolenko no juega en Premier

Los estragos de la guerra siguen golpeando al mundo del fútbol. En esta oportunidad, Andriy Yarmolenko se perderá otro duelo por Premier League debido a todo lo que ocurre en su país natal y Rusia.

El ucraniano, atacante del West Ham, retomó el pasado lunes los entrenamientos con su equipo, pero aún no está "listo" para jugar, afectado por la invasión rusa a su país, y será baja para el partido de este sábado contra el Liverpool de Luis Díaz en Anfield, según confirmó su entrenador, David Moyes.



"Andriy ya está entrenando, pero no viajará a Liverpool con nosotros. No creo que esté listo y queremos darle todas las oportunidades para hacer todo lo que pueda por su familia y su país", explicó el técnico, que expuso que será decisión del jugador su vuelta a la competición, después de la guerra desatada en su país por Rusia y en concreto también en la ciudad en la que creció, Chernihiv, y en Kiev, donde jugó diez años en el Dinamo.



"Está afectado por toda la situación. Sólo podemos darle todo nuestro apoyo. El club le va a preguntar continuamente si hay algo que podamos hacer. Es una situación difícil", ahondó Moyes, que habló esta misma mañana con Yarmolenko durante "20 minutos" y que señaló que todo el equipo le está transmitiendo "todo" su "apoyo" al futbolista e intenta "hacer todo lo posible por él y su familia".