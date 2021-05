Ancelotti ve el vaso medio lleno: 'estoy contento, hemos mejorado'

Carlo Ancelotti habló de la goleada contra Manchester City (5-0) y valoró lo bueno, a pesar de que no logró ninguno de los cupos a competencias europeas.

Para el DT hay buenas cosas que rescatar: "Muy contento porque mejoramos en comparación con la temporada pasada



"Tenemos 10 puntos más en la tabla, obtuvimos resultados fantásticos: ganamos el derbi, ganamos contra algunos equipos importantes, pero no fuimos buenos en casa y aquí es donde tenemos que mejorar y trabajar en el verano para encontrar el jugadores adecuados para mejorar la plantilla", dijo el italiano.



Y añadió: "Tenemos una idea, un plan claro de cómo podemos mejorar la plantilla. En el verano seguiremos este plan. Tenemos que poner, en general, más calidad en la plantilla para intentar jugar un fútbol más atractivo, para tener más calidad desde atrás. Aquí es donde estamos trabajando".



Sobre el partido no abundó en detalles y solo reconoció la superioridad de su rival: "Necesitábamos hacer un buen partido, pero fuimos descuidados al principio. Estábamos 2-0 abajo e intentamos volver al partido y tuvimos una oportunidad con el penalti. Fue un partido difícil".



Sobre la ausencia de Yerry Mina incluso en el banquillo no dio detalles, aunque algunos medios locales aseguraron que ya habría emprendido el viaje a Colombia.