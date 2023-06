Morelos se encontraría con un problema grave de fichar por Everton

Alfredo Morelos es uno de los grandes objetivos que quiere el Everton de cara a la próxima temporada en donde los Toffees no pretenden volver a pelear por el descenso como lo han hecho en las últimas dos campañas.



No obstante, desde Escocia señalan que el club con sede en Liverpool pasa por problemas financieros graves y cambios constantes en el personal directivo si decide firmar por el club.



De igual manera, el medio ‘Daily Record’ analizó las declaraciones del exarquero Asmir Begovic sobre el futuro cercano de Everton y que podría tener repercusiones en el atacante de 27 años que todavía no ha aclarado su futuro. No obstante, Sean Dyche, técnico de Everton, lo tiene en sus planes para reforzar la delantera.

“Obviamente tuvimos algunos problemas financieros y mucha inconsistencia con las personas que manejan el lugar, por lo que es muy difícil para el personal y los jugadores en la temporada. Ciertamente difícil. Cuando vuelvo dos años, la gente dice: ‘¿Por qué en el mundo Everton?’ Es fácil decirlo ahora, pero en ese momento estabas viendo un fantástico club de fútbol con un fantástico grupo de jugadores. Cuando entras allí, te das cuenta de que hay problemas más importantes”, le dijo Begovic a ‘Talksport’.



Por su parte, la salida de la directora ejecutiva Denise Barrett-Baxendale ha significado una perdida millonaria importante en Everton y varias sanciones, dos problemas que resalta el exguardameta en sus respuestas.



Ante esto, Begovic señaló: “La Premier League ha presionado cargos contra el club por violar las reglas de ganancias y sostenibilidad, ya que los balances en los últimos años registraron más de £ 430 millones en pérdidas. Tres altos jefes, incluida la directora ejecutiva Denise Barrett-Baxendale, abandonaron el club en las últimas semanas”.



Cabe señalar que por el momento, Morelos y Everton no han comenzado negociaciones para que el nacido en Cereté llegue a la Premier League.