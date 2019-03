Otra vez por fuera: Alexis Sánchez y el calvario en Manchester United

Alexis Sánchez volvió a sufrir una lesión que lo dejará por fuera de las canchas por dos meses. La suerte no lo ha acompañado y su estadía en Manchester United no ha sido la mejor.

El chileno llegó a Old Trafford como una superestrella que iba a aportar todas sus condiciones en Manchester United, pero su experiencia no ha sido la mejor. Bajo rendimiento en sus partidos y las cantidad de lesiones que ha sufrido han mermado sus expectativas.



Sánches sufrió una distensión de ligamento medial que lo mantendrá fuera de las canchas por dos meses, aspecto que no pondría en riesgo su presencia en la Copa América de Brasil, sin embargo si se perderá duelos importantes con su club en Inglaterra.



Como dato curioso, luego de la salida de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, el legendario número '7' no ha tenido un sucesor ideal. Memphis Depay, Ángel Di María y ahora Alexis Sánchez no han pasado con éxito en el club rojo de Manchester.