Alerta roja en Liverpool: Díaz perdería socio por millones árabes

Son días de muchos movimientos en Liverpool, unos esperados y otros verdaderamente sorprendentes, aún para Jürgen Klopp.

En las últimas horas se conoció que uno de sus jugadores indispensables, uno de los capitanes del equipo, tomaría la decisión de irse este mismo verano.



El experto Fabrizio Romano confirmó su casi segura salida, que pondría fin a un ciclo que arrancó en 2011. Se trata de Jordan Henderson, quien tendría una tentadora oferta de Arabia Saudí.



Aunque está a solo 9 partidos de igualar a Sir Kenny Daglish en presencias con los 'Reds', los rumores, publicados inicialmente por The Athletic, hablan de una salida muy probable pues a sus 33 años podría privilegiar el cierre de su carrera antes que la maratónica temporada que viene con Liverpool.



Dice la fuente que pasaría a cobrar un sueldo de 40 millones de euros para unirse a su ex compañero e ídolo Steven Gerrard, hoy jefe del Al Ettifaq.



Luis Díaz perdería un aliado de lujo no solo en asistencias sino en su adaptación al club inglés. Faltan días para saber si se concreta la operación.