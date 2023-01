Alejandro Garnacho, realidad en el mundo: récord histórico en Premier

Es argentino y por poco participó en el Mundial de Qatar 2022 con la albiceleste que a la postre fue el campeón del certamen mundialista. Y a sus 18 años de edad, ya no se habla de futuro, se habla del presente y de la realidad que tiene nombre y apellido: Alejandro Garnacho. Aunque nació en Madrid, España, cuenta con raíces sudamericanas y, de hecho, su anhelo es jugar con el combinado nacional de Argentina.



Ya no es el futuro del mundo, es una realidad, es el presente de la selección de Argentina y Lionel Scaloni deberá estar muy pendiente para la próxima generación de la albiceleste que debe presentarse pronto con piezas importantes como Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández que dejaron huella. El fútbol dará revanchas y próximamente Alejandro Garnacho la tendrá.

Lionel Scaloni vio las lesiones sensibles de Joaquín Correa cuando iba a empezar el Mundial, pero en el lugar de Joaquín, llamó a Ángel Correa. Además, Giovanni Lo Celso tampoco pudo estar por lesión, y olvidaron a Alejandro Garnacho que ha recibido la confianza de Erik ten Hag alternando entre titular y suplencia. Alejandro lamentó no haber sido convocado, pero tal vez todo pasaba por un mejor futuro que ya está cosechando y de qué manera. El extremo por izquierda del Manchester United es una realidad en Inglaterra, en Argentina y en el mundo a la espera de ser tenido en cuenta para ocasiones futuras para Scaloni.



Si Alejandro Garnacho estaba en la selección de Argentina no hubiese sido seguro que quedaban campeones, pero sí iba a ser su primera experiencia mundialista a sus 18 años con varios torneos por delante todavía. En su primer clásico de la ciudad de Mánchester, Alejandro Garnacho se vistió de genio en apenas 20 minutos que tuvo para demostrar su valía y su importancia en el fútbol actual. Ya es presente no futuro y lo demuestra a pasos agigantados.



En la fecha de clásicos en Inglaterra que espera por el Tottenham vs Arsenal y ya tuvo el Manchester United vs Manchester City contó con el protagonismo de Alejandro Garnacho desde el minuto 72 y cuando más necesitaba cambiar de cara el equipo local de Erik ten Hag, Garnacho la cambió por la banda izquierda. Bruno Fernandes empató en una jugada discutida y posteriormente, el hispano argentino desató la locura con una asistencia magistral. Su primer centro pegó en el defensa, y luego recentró después de quitarse de encima a su marcador para que Marcus Rashford empujara el balón al fondo.



Pero será un día para el recuerdo en Mánchester y sin duda alguna inolvidable para Alejandro Garnacho. A sus 18 años y 197 días, Alejandro se convirtió en el jugador más joven en asistir en el clásico de la ciudad en Premier League. Los hinchas ya saben la importancia de Garnacho, sea jugando de titular o sea rematando un partido. Como si fuera poco, se ganó los elogios de Marcus Rashford, goleador de este Manchester United sin Cristiano Ronaldo, "cuando tienes jugadores jóvenes como Garnacho que tienen hambre y están listos para intervenir y marcar la diferencia, puede pasar cualquier cosa". Impresionante lo del hispano argentino que ya se mete en los libros de historia de este encuentro.