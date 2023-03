Lesión de Garnacho en United: en muletas y no estaría con Argentina

Incertidumbre: esa es la sensación que quedó tras el empate 0-0 de Manchester United y Southampton, en el Old Trafford. La preocupación está centrada en Alejandro Garnacho, que se lesionó un tobillo en el segundo tiempo después de ingresar desde el banco de suplentes. Ahora, el cuerpo técnico de la selección argentina tiene los ojos puestos en el estado físico del juvenil de 18 años, que fue citado para los dos próximos amistosos en el país, con motivo de los festejos de la obtención de la Copa del Mundo. Fue una imagen que encendió las alarmas: apenas pudo jugar 18 minutos porque recibió una infracción que lo sacó del partido.

La igualdad de los ‘Red Devils’ alejó más a Manchester United de la posibilidad de acercarse a la cima, que está en poder de Arsenal, cuya marcha no se detiene y goleó por 3-0 Fulham. Y que, lógicamente, activó un alerta para Lionel Scaloni, ya que convocó a Garnacho para los choques con Panamá y Curazao, del 23 y 28 de marzo próximos en el Monumental y Santiago del Estero respectivamente.

😰 Alejandro Garnacho entró al minuto 74 ante Southampton y salió al 91’, después de este patadón a la altura del tobillo.



En 11 días, la Selección Argentina juega su primer amistoso.



Que no sea nada… 🙏🇦🇷

Sucedió que el juvenil nacido en Madrid y que optó por la selección argentina, ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Jandon Sancho y tuvo que dejar la cancha con el tiempo cumplido porque le costaba pisar con normalidad (ingresó Fred en su lugar). Por el momento no hubo un comunicado oficial del club con el parte médico, aunque el jugador fue fotografiado saliendo de Old Trafford en muletas y con una bota especial.



La acción que dejó al United y a Scaloni con preocupación sucedió a los 34 minutos de la segunda parte, cuando el delantero corrió hacia el arco de Southampton y en el cierre de Kyle Walker-Peters quedó enganchado su tobillo derecho. Inmediatamente comenzó a hacer gesto de que tenía mucho dolor, se le acercaron varios de sus compañeros, el primero fue Lisandro Martínez y fue atendido en el campo de juego, ya que le costaba recuperarse.



Después de unos minutos y de probar su tobillo volvió al campo de juego, pero evidentemente con muchas molestias, ya que apenas aguantó 18 minutos en el campo de juego. El delantero se retiró del campo de juego con evidentes gestos de molestias y las fotos posteriores, retirándose en muletas del estadio, no iban a aportar tranquilidad. Sin embargo, Erik Ten Hag se mostró calmo ante la situación y mencionó: “Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100%”. Y agregó: “No creo que sea tan grave”.