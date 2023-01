¡Qué loco está el Manchester United! Oferta récord para Garnacho

Parece mentira que el Manchester United quiera perder la cabeza por una joya y un jugador que a futuro puede prometer mucho, pero resulta curioso que nunca lo hicieron con futbolistas históricos como Wayne Rooney, Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solksjaer, Carlos Tévez o Crisitano Ronaldo y con Alejandro Garnacho sí lo estén contemplándolo. Garnacho ya rechazó la primera oferta de renovación, y si las razones son porque no quiere seguir en la institución, seguramente también le dirá no a esta idea.



Alejandro Garnacho se convirtió en una de las joyas del Manchester United y ya no solo es el futuro de Argentina, sino que es actualidad como otros jugadores que acercó Lionel Scaloni en el Mundial. Con rumores de una posible salida al Real Madrid y otros clubes, Alejandro lo debe estar pensando.

Con 18 años de edad, Alejandro Garnacho se convirtió en el jugador más joven en dar una asistencia en un derbi de Mánchester para el gol de Marcus Rashford que significó una victoria del United. Por esta razón, es una de las joyas que el club quiere atar y ya se han reunido para intentar renovarlo. Su contrato acaba en 2024 y la idea es extenderle el contrato para poder ganarle a los intereses de grandes clubes de Europa que lo pretenden. Seguramente Lionel Scaloni, quien lo convocó en la prelista del Mundial lo tendrá en cuenta para las Eliminatorias y Copa América de 2024.



Las competencias le darán la oportunidad de seguir poniendo su nombre en lo alto y Alejandro Garnacho ya sabe a qué clubes le interesa contar con sus servicios. La primera oferta de renovación fue de 20 mil libras esterlinas por semana. De acuerdo con The Sun, en Mánchester quieren subirle su salario y le pagarían 30 mil libras por semana.



Pero no solo sería un aumento de salario lo que pretenden de darle a Alejandro Garnacho, sino que darían un golpe en la Premier League con el contrato más amplio en la historia del Manchester United. Quieren perder la cabeza con una extensión de ocho años, sí, ocho años constituidos en seis y con la posibilidad de extenderlo por otros 12 meses.



La oferta no solo contaría con un salario de 30 mil libras esterlinas, sino que también se le reconocerán sus goles con bonos y otras hazañas, de acuerdo con información del medio británico recientemente citado. Alejandro Garnacho tendrá que pensarlo bien, pues el Manchester United ha reiterado su opinión de quedarse con el jugador de 18 años por más de cuatro años que es lo que el hispano argentino y su familia pretenderían.