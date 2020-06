¡Confirmado! Agüero irá al quirófano y termina la temporada por lesión

Todo lo que se temía salió así: la lesión de Sergio 'Kun' Agüero es grave y lo obligará a pasar por el quirófano.

El argentino disputaba su primer partido en el regreso de la Premier League, contra Brunley, cuando llegó el infortunio: la resonancia magnética confirmó que sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda.



El jugador, según informó el diario Olé, viajará a Barcelona para someterse a una cirugía a cargo del prestigioso médico Ramón Cugat. La recuperación demandará al menos seis semanas.



El técnico Pep Guardiola advertía después del partido que la lesión "no pintaba bien", y así lo ha confirmado el parte médico.



Sensible baja para el City, que se suma a una ola de lesiones importantes tras los meses de para a los que obligó el coronavirus covid-19.



su primer partido de titular, este lunes frente al Burnley, luego de la vuelta a la actividad en la Premier League. Pep Guardiola, después del partido, reconoció que lo de la rodilla del Kun "no pintaba bien". Y la resonancia magnética que le realizaron este martes confirmó el diagnóstico: el delantero argentino sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda por lo que será intervenido en los próximos días