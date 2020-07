Señalan a De Gea en M. United: despiadada crítica de Mourinho y prensa

Manchester United sufrió una dolorosa derrota contra Chelsea (1-3) en las semifinales de la FA Cup y, como era de esperarse, empezó sin demoras la búsqueda de los responsables.

Al español le critican que pudo hacer mucho más en los dos primeros tantos de los finalistas, que cada vez que intentaron pusieron en aprietos al rival.



La situación para el exDT de los rojos, José Mourinho, es clara: "De Gea es muy buen portero, pero tuvo suerte de conseguir un gran contrato. El Manchester United no necesitaba pagarle tanto dinero como le paga para retenerlo", aseguró en Sky Sports. Le concedió sí que es "buen portero", pero dejó en el aire la sensación de que es un poco sobrevalorado.



En cambio, l aprensa británica no tuvo compasión en su crítica. En una columna titulada "La pesadilla de David de Gea en Wembley es una nueva confirmación de su declive", el diario The Mirror fue implacable: "No fue el final de una era, si no el final de un aura. Este será recordada como el partido en el que De Gea perdió el control, el constante declive del portero del Manchester United le ha hecho pasar de ser el mejor del mundo a una carga para su equipo".



¿Por qué tan poca comprensión con el arquero? Aquí, una de las quejas:

Es la posición más ingrata del fútbol; un error y todos te castigan.



De Gea está en el juicio popular de los hinchas del Manchester United; hoy costó una eliminación en FA Cup.



¿Momento para buscar otro portero? pic.twitter.com/EeHThZ320q — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 19, 2020

Manchester United ha quedado fuera de la discusión en materia de títulos, una situación que ya se ha vuelto tendencia y que además de cobrarse la cabeza del propio Mourinho, ha puesto una complicación en el futuro de Solskjaer y ha causado una profunda desilusión en los aficionados, acostumbrados a un pasado con mucho más protagonismo.