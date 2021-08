Los siete colombianos que disputarán la Premier 21/22 ¿hay favorito?

La Premier League 21/22 calienta motores y, este viernes, 13 de agosto, se abrirá la primera jornada con el encuentro entre Brentford y Arsenal. Así, siete colombianos entraran en acción ese fin de semana, en busca de protagonismo para afianzarse en sus equipos y, así mismo, ser tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda en la Selección Colombia.

James Rodríguez es la gran estrella cafetera en esta competencia que, para muchos, es la mejor del mundo. Sin embargo, su equipo, Everton, parece estar lejos de luchar por el título, por lo que una buena campaña se vería recompensada con una clasificación a competencias europeas. Objetivo que no pudieron cumplir los toffees con Carlo Ancelotti al mando. Con el elenco de Merseyside también estará Yerry Mina, central que espera ser titular y referente de la posición con Rafa Benítez.



La otra figura que estará en competencia en Dávinson Sánchez, defensor colombiano que espera ganarse un puesto en el Tottenham y también luchar por el título de la Liga. El conjunto de Nuno Espírito Santo es uno de los siempre candidatos a levantar el trofeo que defenderá el Manchester City.



Por otra parte, los juveniles Yerson Mosquera, del Wolverhampton, y Juan Camilo Hernández, del Watford, son dos apuestas que se estrenarán en la Premier League; tanto el defensor como el delantero son promesas del fútbol colombiano, su rendimiento en esta Liga será vital para un posible llamado a Selección. Tienen grandes posibilidades por pelear un puesto en el once inicial en sus respectivos equipos.



Por último, el grupo de cafeteros en la primera división Inglaterra lo completan Steven Alzate y Ian Poveda, dos colombo-británicos que buscarán con sus equipos, Leeds y Brighton, hacer una buena campaña y huirle a los puestos del descenso.

Colombianos en la primera fecha

Sábado 14 de agosto



Manchester United vs. Leeds United



Burnley vs. Brighton



Everton vs. Southampton



Leicester City vs. Wolverhampton



Watford vs. Aston Villa



Domingo 15 de agosto



Tottenham vs. Manchester City