Manchester City se lleva casi todo: ojo al equipo del año en Premier

🏆 The PFA Premier League Team of the Year is… @EdersonMoraes93 @LukeShaw23

Joao Cancelo

John Stones@rubendias @DeBruyneKev @B_Fernandes8 @IlkayGuendogan @HKane @MoSalah



Let’s hear it for the winners! 🙌⚽️🏆 @ManUtd @SpursOfficial @ManCity @LFC pic.twitter.com/R1mlc6OANT