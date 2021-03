¿Sacaron a Everton de los cinco? Así quedó la tabla de Premier League

Se jugó parte de la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra. Seis partidos que sacudieron la tabla de posiciones, y quedan pendientes cuatro juegos que se disputarán entre el 19 y 21 de marzo.

El líder Manchester City ganó y le sacó más distancia al segundo, que es Manchester United, que empató su partido al igual que el Leicester City, que se mantiene en el tercer lugar. Sin embargo, los triunfos de Everton y Chelsea, sobre West Bromwich y Liverpool respectivamente, revolucionaron la tabla.

Resultados de la fecha 29 de la Premier League

Manchester United 4-1 Wolverhampton

Burnley 1-1 Leicester City

Sheffield United 1-0 Aston Villa

Crystal Palace 0-0 Manchester United

West Bromwich 0-1 Everton

Liverpool 0-1 Chelsea



Partidos pendientes de la 29ª jornada

19 de marzo: Fulham vs. Leeds

20 de marzo: Tottenham vs. Southampton / Brighton vs. Newcastle

21 de marzo: West Ham vs. Arsenal



Así está la tabla de posiciones en Inglaterra