La crisis no perdona: el club británico que se declaró en bancarrota

La crisis económica no perdona en el fútbol y, tal como se sospechaba, afectará a Inglaterra.

Este miércoles, el Wigan de Inglaterra, club de la segunda división pero que fue protagonista en Premier League e inclusive ganó una FA Cup (2012) informó que, oficialmente, está en bancarrota y no puede cumplir son sus obligaciones financieras.



Los propietarios del club con sede en Hong Kong trataron de buscar nuevos patrocinadores pero no pudieron evitar acogerse a las normas facilitadas en Reino Unido para pagar a sus acreedores.



El equipo donde brillara el colombiano Hugo Rodallega se puso en manos de una firma con sede en Manchester para resolver sus asuntos, mientras que el EFL podría verse obligado a reducirle 12 puntos en la competencia, una pena pues la temporada había sido muy promisoria.



El equipo también había incurrido en nuevos préstamos y había prolongado varios contratos, antes de conocerse su real situación económica, que a todos tomó por sorpresa.



Gerald Krasner, uno de los tres administradores nombrados este mismo miércoles para la emergencia, explicó: "Nuestros objetivos inmediatos son asegurar que el club complete todos sus partidos esta temporada y encontrar urgentemente a las partes interesadas para salvar al Wigan Athletic FC y los trabajos de las personas que trabajan para el club".



El vocero explicó que el club no pudo reponerse a las enormes pérdidas por la suspensión, obligada por la pandemia del coronavirus covid-19, y se declaró ilusionado por atraer a algún inversionista: "Wigan Athletic ha sido un punto focal y una fuente de orgullo para la ciudad desde 1932 y cualquier persona interesada en comprar esta histórica institución deportiva debe comunicarse directamente con los administradores conjuntos", concluyó.