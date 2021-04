¿A quién culpar sin Dávinson? Tottenham decepciona contra M. United

Miren a otro lado, que esta vez no estuvo ni en el banquillo Dávinson Sánchez: Tottenham perdió en su casa por 1-3 contra Manchester United, resultado fatal para su aspiración de meterse en puestos europeos.

El equipo de Mourinho vio cómo le remontaron sus poderosos oponentes, que se levantaron de una polémica con el VAR y de un gol en contra y se afianzaron en el segundo lugar de la Premier (todavía a 11 puntos de M. City), mientras el dueño de casa se estacionó en el séptimo lugar, a 6 puntos del cupo a Champions y 5 del cupo a Europa League. No podrán culpar esta vez al colombiano Dávinson Sánchez, a quien no llevaron ni al banquillo...



Se abría el juego con una opción clara del United, cuando se juntaban Cavani y Rashford y fallaba este último, contra un Tottenham prudente, con sendos acercamientos, ni tanto opciones, de Son. Era suya la necesidad, por local y por urgido en la tabla, pero era el partido que quería Mourinho en la primera etapa, con más falta que otra cosa.



Y a los 34, desconcierto total: Solksjaer y, más que nada, Cavani, abrían los brazos sin entender nada. Se anulaba una jugada hermosa, una salida impecable de Pogba, una viveza del uruguayo y una definición cruzada, acción de gol con el sello del United, que al final no fue por cortesía del VAR, que encontró en el inicio una falta al menos discutible, un manotazo de McTominay a Son en un forcejeo que parecía normal, y de ahí en más se anuló todo.



Quiso el destino que fuera el propio coreano, a los 39, quien aprovechara la impotencia del rival, en una genialidad de Kane (una de tantas) para abrir el pase a Lucas Moura y, él, en otra gran decisión, hizo el cambio de frente para Son, quien llegaba solo para el 1-0.



Se ganaba la amarilla Cavani por una falta a Rodon, una demostración de furia contenida que ponía punto final al primer episodio.



Y venía un complemento con dos equipos realmente decididos a jugar fútbol, no a no perder. ¡Y eso es siempre una noticia feliz! Se animaba Cavani primero en un remate que exigió a Lloris, justo el preludio del empate, que fue un servicio del uruguayo al brasileño Fred, una jugada letal que marcaba el 1-1.



Y se despertaba el Tottenham cuando aplaudía Mourinho en la raya y quería Kane en un jugadón que le rechazó Henderson y sabía United que era cuestión de insistir, como lo hizo Bruno con un soberbio remate cruzado que arañó Lloris, y esperar con paciencia al premio que llegaría para el hombre 10 del partido, el buen Edinson: a los 79 nacía la jugada del portugués y se lanzaba de 'palomita' el nacido en Salto para el 2-1 que celebró con rabia y con un cálido abrazo de sus compañeros, uno que parecía pedir a gritos ¡quédate!



Se perdió al chilena de Aurier cuando faltaban 10 para el final y se estrellaba en el palo la de Kane a los 83 y entraba a la cancha ((¡ya para qué!) Gareth Bale y se iba el dueño de casa contra el arco rival, pero ya no había fortuna. En cambio Greenwood, que recién aparecía, se apuntó a los 95 un golazo, tras una genialidad en la asistencia de Pogba para el 1-3 final.



Todo mal para los 'Spurs', que sabían que podían perder contra el segundo mejor de la Premier, pero no tan mal, con tanta falta de seguridad en al reacción, con tanto dolor.