¿Fuera de Chelsea y también de Inglaterra? Dolor de cabeza de Tuchel

Sabía que salir de Chelsea era solo el inicio de sus problemas... y tenía toda la razón. La situación de Thomas Tuchel está ahora bajo la lupa de las autoridades migratorias y el tiempo, literalmente, le corre en contra.

El alemán dijo sentirse "destrozado" tras la decisión de los nuevos dueños del club londinense de finalizar su contrato por los malos resultados en la Premier League y la Champions League, considerando que la inversión en el último mercado de fichajes estuvo por los 250 millones de euros.



Y claro que tenía razones para sentirse tan mal pues el famoso Brexit supone para él un lío muy complicado: según The Telegraph, podría ser deportado del Reino Unido si no tiene un nuevo contrato antes del 7 de diciembre, cuando vencen los 90 días que le da la Ley para permanecer regularmente en territorio británico. El anuncio de su salida se hizo el 7 de septiembre.



Tuchel, de 49 años, llegó al país cuando ya se había aprobado el Brexit y por eso las normas de protección vigente no lo cobijan. Si quiere quedarse tiene poco más de dos meses para encontrar club. Y sí quiere quedarse, pues su nueva novia, después de su divorcio, vive en Londres con sus hijos, lo que hace pensar que no se irá tras él a otro país.