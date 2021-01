Sin sufrir, Tottenham superó al débil Sheffield y ajustó sus cuentas

Un día sin complicaciones para Tottenham fue la visita a Sheffield, que acabó saldándose con una victoria 1-3, indispensable para recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Premier League.

Jugó unos segundos Dávinson Sánchez en una jornada en la que, sin contar todos los resultados y con partidos pendientes de Manchester City y Everton, vuelven los de Mourinho a estabilizarse en zona europea (cuarto lugar, por ahora).



Ya a los 3 minutos alertaba Bergwijn, provocando la volada del arquero, que sería el aviso del primer tanto: cobro de tiro de esquina de Son y anticipándose en el cabezazo aparecía Aurier para celebrar. El propio coreano perdonaba el segundo a los 7 con un remate al que le faltaba un tris de dirección.



Y no, resultó que no se escondió Sheffield, que lo tomó bien y amenazó con pases profundos a una zaga, sin Dávinson Sánchez, a la que le faltaba armonizar las coberturas.



Por fortuna, poco a poco se fue acomodando el equipo de Tottenham en el campo y Kane lo hizo valer en el marcador, con un remate bajo al palo izquierdo al que no pudo llegar el portero, cuando se jugaba el minuto 40.



Un susto daría Sheffield al aprovechar una nueva mala sincronización de la defensa visitante y descontar con el cabezazo de McGoldrick a los 59.



Pero la calma regresaría con un lujo, un auténtico golazo, de Ndombele, tal vez tratando de sorprender al portero, tal vez intentando habilitar a alguien, solo él lo sabrá: lo cierto es que le salió una belleza de anotación al ángulo para darle tranquilidad al Tottenham sobre los 62 minutos.



Y casi que allí terminaría el partido. Después de tanto esfuerzo por volver al partido, Sheffield ya no tenía energías para volver a intentarlo, mientras los de Mourinho solo tenían que administrar la ventaja, con apenas cambios al cierre para ganar tiempo (incluyendo el de Dávinson Sánchez) y saldo otra vez en verde para los Spurs.



Sí, era uno de los equipos más débiles de la Premier, pero había que ganarle y tal vez ahora el único reproche del DT portugués sea que debieron ser más anotaciones.