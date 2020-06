No paran las malas noticia en Arsenal: jugador dio positivo a covid-19

Dos derrotas son el saldo del Arsenal en su regreso a la competencia en la Premier League, una situación muy comprometedora de cara a la clasificación a puestos europeos.

Pero no es la última de las malas noticias que enfrenta el club, pues un jugador habría dado positivo al test del coronavirus covid-19, según afirma el medio The Athletics.



Según el medio, el caso se conoció antes del duelo entre Arsenal y Manchester City, en el reinicio oficial de la Premier, y el jugador afectado fue aislado por 7 días, según ordena el protocolo, mientras que dos personas más que "tuvieron contacto cercano" con él fueron aisladas 14 días.



Asegura la fuente que el club, en sus registros propios en su sede, obtuvo resultados negativos, por lo que creyeron que la primera prueba fue un "falso positivo". Esperaron a la siguiente ronda de pruebas y, dos días antes del encuentro con el City, el jugador de nuevo dio negativo, por lo cual tanto él como los otros dos aislados estuvieron disponibles.



La revelación de The Athletics confirma no solo que la Premier sigue su calendario incluso con la aparición de casos positivos, pero también llega en un duro momento para Arsenal, que deportivamente parece no arrancar todavía.