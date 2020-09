¿Cómo afectaría un nuevo confinamiento al fútbol en el Reino Unido?

La preocupación por el nuevo avance del coronavirus covid-19 en el Reino Unido tiene al Gobierno muy cerca de ordenar un nuevo confinamiento estricto, como el que paralizó al país en marzo pasado. ¿La razón? Los contagios diarios pueden llegar a 50.000 y las muertes a más de 200 por día, según el director científico del Gobierno, Patrick Vallanc

¿Afectará al fútbol? Por supuesto, el propio primer ministro Boris Johnson confirmó este lunes que los planes para que los aficionados vuelvan a ver eventos deportivos en directo en Inglaterra, que se echarían a andar a partir del 1 de octubre, no seguirán adelante.



La idea era ensayar partidos con 1.000 aficionados, respetando distanciamiento y otras medidas de seguridad, pero ya no será posible. El nivel de alerta de covid-19 del Reino Unido está en nivel 4, lo que significa que la transmisión es "alta o aumenta exponencialmente", por lo cual no se pueden correr riesgos.



"Tenemos que reconocer que la propagación del virus ahora está afectando nuestra capacidad para reabrir grandes eventos deportivos... No podremos hacer esto a partir del 1 de octubre y reconozco las implicaciones para nuestros clubes deportivos, que son la vida y el alma de nuestras comunidades. El canciller y el secretario de cultura están trabajando urgentemente en lo que podemos hacer ahora para apoyarlos", dijo el primer ministro.

La preocupación adicional, según las palabras del mandatario, es que es no descartan que las restricciones permanezcan vigentes durante los próximos seis meses.



¿Por qué se ocupan tan puntualmente del fútbol en estas nuevas medidas restrictivas? Porque los eventos deportivos que reunieron a multitudes en el pasado mes de marzo están siendo señalados como disparadores del virus y causantes de la cuarentena y todas las dificultades recientes en Reino Unido. Para ser más exactos, hay muchos cuestionamientos al partido de la Liga de Campeones del Liverpool contra Atlético de Madrid.