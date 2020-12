¿También les toca ser amigos? Polémica por relación entre Salah y Mane

Toda una tormenta, probablemente en un vaso de agua, se ha armado en Inglaterra tras la goleada de Liverpool 7-0 contra Crystal Palace.

En ese juego, el DT Jurgen Klopp decidió reemplazar a Mane por Salah a los 56 minutos y el egipcio se reportó con dos goles, mientras el senegalés había hecho uno previamente. La polémica se armó por la molestia de este último al salir de la cancha, lo que fue ampliamente difundido por los medios locales.



Los rumores, que ya eran de vieja data, sobre una posible enemistad entre ambos se dispararon y Peter Crouch, exdelantero de Liverpool y ahora columnista del Daily Mail, opinó sobre el tema.



"La cara de Mané, siendo sustituido, fue un poema. Estaba furioso y lo sé a ciencia cierta, porque cuando hueles sangre como delantero, lo último que quieres hacer es salir del campo. ¿Son él y Mané amigos? Lo dudo. Pero no importa. Yo he tenido compañeros de delantera que sabía que nunca les gusté. Nunca me impidió hacer mi trabajo", dijo.



Los comentarios que afectan al equipo de Klopp llegan justo tras una entrevista concedida por Salah al diario AS de España en la que deslizó que no descartaba jugar en Real Madrid o Barcelona en el futuro y mientras su compatriota Aboutrika confesaba que su compañero en la selección egipcia "no es feliz en Liverpool".



Menudo problema tiene el DT alemán, pues a la molestia de Mane se suma la del propio Salah, cuando no fue capitán frente a Midtjylland por Champions... ¡y ambos son imprescindibles! Probablemente no sea una diferencia entre ellos sino una incomodidad general que debe encender las alertas en Liverpool. ¿Amigos? Ya cumplen a cabalidad con su tarea de hacer goles, sería el colmo que además estuvieran obligados a ser amigos...