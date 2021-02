¡Intratable! City suma 20 triunfos: 'podría ser nuestro mayor logro'

El entrenador español al servicio del Manchester City, se refirió al más reciente triunfo frente al West Ham por la Premier League. Pep Guardiola destacó la racha positiva que atraviesa su equipo que llegó a 20 triunfos consecutivos (en todas las competiciones), 14 de ellas por la liga inglesa, y encajan 27 fechas sin perder.

Teniendo en cuenta las circunstancias, la racha de 20 victorias consecutivas sería el mayor éxito del Manchester City, según su entrenador. Sin embargo destacó que fue un rival complicado de enfrentar y por eso sufrieron el 2-1.



“Es muy difícil”, reconoció Pep Guardiola tras el triunfo. “Ganar 20 partidos seguidos en este periodo creo que podría ser nuestro mayor logro. No significa que vayamos a ganar el título, por supuesto, pero el invierno en Inglaterra es muy duro, jugando cada tres días, con la situación del COVID-19, las lesiones… y ganamos, ganamos y ganamos. Tenemos una mentalidad fuerte”.



Y continuó: “Cuando tienes una racha en la que ganas muchos partidos te encontrarás con partidos así. Recuerdo que sufrimos durante 20 minutos contra el Brighton, y también contra el Fulham. Cualquiera que vio el partido vio que fue muy, muy duro, que el rival fue increíblemente difícil. Muchas felicidades al West Ham, que después de 26 partidos siguen en puestos de Liga de Campeones. Eso es porque han trabajado mucho”.



Guardiola admitió que el calendario causa fatiga independientemente de las rotaciones que haga y también prevé más partidos reñidos en las próximas semanas, cuando sus jugadores empiecen a anunciar fatigas. “Los equipos nos crean problemas. Es duro mentalmente porque jugamos partidos cada tres días. La gente empieza a estar cansada. Jugamos el martes de nuevo, y luego tendremos dos días libres antes del partido del United para descansar”.



Finalmente, el entrenador de 50 años, fue crítico y se refirió a la más reciente victoria: "no hicimos un partido bonito, pero hay muchos así a lo largo de una temporada. Hemos sido regulares, ganamos sin ser especialmente brillantes o buenos. Mañana analizaremos cómo podemos mejorar de cara al próximo partido y trataremos de hacerlo. Normalmente te dejas puntos. Empatas, pierdes… es lo normal en el fútbol. Hace tres temporadas, la de los 100 puntos, fuimos imparables, y también la campaña siguiente. La pasada estaba el Liverpool y esta no empezamos bien”.