¿Mourinho y Messi juntos? Lo que pudo ser en Chelsea, hace 16 años

Sucedió hace 16 años. Los tradicionales rivales, José Mourinho y Lionel Messi, estuvieron a punto de coincidir en un club, pero a última hora el acuerdo se torció y la historia para ambos fue lo que conocemos hoy.

Así lo revela este jueves la cadena Sky Italia, que asegura que el argentino "estuvo increíblemente cerca" de fichar para el Chelsea, cuando tenía 17 años de edad.



Afirma que "tuvo una charla de corazón a corazón por teléfono con 'The Special One' sobre una posible mudanza en Stamford Bridge en 2004" y que la conversación fue, en parte, la consecuencia del muy exitoso paso del DT por Porto, campeón de Champions, lo que al argentino le dio mucha confianza.



Los 'Blues' lo eligieron para la temporada 2004/2005 y ya entonces se planteó el argentino, tal vez por primera vez, la posibilidad de salir del FC Barcelona



¿Qué pasó? El movimiento nunca se concretó, de hecho los clubes no llegaron a tener aproximaciones, y la historia revela que el jugador se convirtió en leyenda y que el entrenador se transformó en uno de los más ganadores del mundo.