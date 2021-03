¿Messi? No gracias, prefiero a Haaland: alucinante oferta de M. City

Hace menos de un año no se hablaba de otra cosa: Lionel Messi saldría de FC Barcelona con destino a Manchester City, que le ofrecía un contrato de 3 años en la exigente Premier League y un par de años más en otro de los clubes de la organización, probablemente el New York City de la MLS.

Parecía el destino más probable del argentino tras la célebre renuncia vía burofax, que no logró el objetivo en ese momento.



Pero hoy la información que llega es muy distinta y no se compadece con el cartel del mejor futbolista del mundo, ni con sus ingresos de más de 555 millones de euros en su última renovación con FC Barcelona, según publicó el diario El Mundo de España. Casi que parece condenarle por sus 33 años.



Ahora los rumores no apuntan al capitán catalán, al que ya habrían renunciado los 'citizens', sino a la nueva joya del fútbol mundial, Erling Haaland. Se dice que el joven de 20 años es la prioridad de los millonarios cataríes dueños del club, que no parecen escandalizados con una operación que rondaría los 350 millones de euros en total, con un salario alucinante de 700.000 euros a la semana.



Son números que romperían todos los récords de la Premier League y que harían de Haaland el jugador mejor pagado de Inglaterra.



Solo los costos del traspaso al Borussia Dortmund ascenderían a 180 millones de euros, mientras que en salarios y comisiones, por cinco años de vínculo, se llegaría a los 350 millones.



El City acaba de ver despedirse a Sergio Agüero después de diez años en Etihad y es urgente asegurar un buen número 9. Se dice que el preferido de Guardiola es Harry Kane pero que Tottenham no lo dejará salir tan fácilmente. Así que, inspirados en el negocio que hizo Dortmund, que pagó 20 millones de euros por Haaland y ahora lo vendería en 180 millones, pues quieren capitalizarse igual y pagar la cifra que pidan, aunque resulte casi obscena.



El esfuerzo entonces deja de ser por el mejor del mundo hoy, por la ilusión del mejor del planeta mañana. Los años, que para bien y para mal, no llegan solos...