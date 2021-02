¡Derby Time! Definitivo Liverpool vs Everton, con James pero sin Mina

Liverpool vs Everton no es solo el duelo entre Klopp y Ancelotti, que ya es imperdible. Es un cruce que marcará las aspiraciones del primero en Premier League y las reales opciones del segundo de volver a las competencias europeas, meta principal de toda la temporada.

Por eso y porque los derbis no se juegan sino que se ganan, el duelo de este sábado (12:30 p.m.) encaja en cada esquina en la categoría de "imperdible".



Liverpool no puede darse un solo lujo más: ya falló contra Manchester City, contra Leicester y contra Manchester United. Parecería que ha dado un paso al costado en la lucha por el título de la Premier y que ahora la prioridad, quién lo creyera, es no salir del deshonroso sexto lugar actual para pelear por una de las cuatro casillas a Champions League.



La cruz siguen siendo las bajas por lesión de Fabinho, James Milner Diogo Jota, Joel Matip, Joe Gomez y Virgil van Dijk, con lo cual las improvisaciones seguirán siendo una obligación y no una elección para Klopp.



La fortuna, en ese punto, sonríe a Carlo Ancelotti, quien perderá, sí, a Gbamin y Yerry Mina, este último por un lapso de entre tres y cuatro semanas, pero recuperará nada menos que al Dominic Calvert-Lewin y al mediocampista total, el brasileño Allan. Saber que vuelve el equilibrio es necesariamente una ilusión para los 'toffees', que vienen de sendas derrotas contra Fulham (0.2) y Manchester City (1-3) y necesitan ganar ahora para escalar desde la séptima casilla de la tabla hasta la zona de clasificación europea.



Buena sensación también hay con James Rodríguez, quien está "bien, feliz y motivado", según las palabras de Ancelotti y tendrá sobre él la obligación de mover los hilos para hacerle daño a un Everton que, tal vez por única vez, no llega como intocable.

Alineaciones probables



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane



Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Digne; Doucoure, Allan; Rodríguez, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin



Hora: 12:30 p.m. hora colombiana