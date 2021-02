¿Es un chiste? Klopp da la cara en crisis y descarta adiós a Liverpool

No se va. ¿Cómo se va a ir en medio de la crisis? Lo ha dejado claro Jurgen Klopp, entrenador de un Liverpool que viene de tres derrotas en línea en la Premier League.

El alemán desmintió los rumores de renuncia que inundan las redes sociales después del nuevo revés 3-1 contra Leicester City en el King Power Stadium, que deja al equipo campeón de la Premier en el cuarto lugar de la tabla, cuando hace un mes era líder.



El DT, quien en las últimas horas ha sufrido la muerte de su madre, habló antes del viaje a Budapest por los octavos de final de la Champions League contra Leipizg y nunca se le ha pasado por la cabeza.



"¿Solté el saco o decidí irme? No, no necesito un descanso", dijo el DT en medio de risas.



"En privado, lo pasamos mal, eso ya era mucho más tiempo y siempre lo manejamos como una familia al 100 por ciento", dijo.



Sobre la pancarta que apareció a las afueras Anfield este domingo, el DT comentó: "Escuché sobre ella sí. La pancarta fue agradable, no siento que necesite un apoyo especial en este momento, pero es agradable. No necesito un descanso".



"Estoy lleno de energía, de verdad. Veo un desafío interesante. Lo solucionaremos jugando al fútbol, ​​lo resolveremos juntos luchando con todo lo que tenemos. Ese es el plan. Nadie tiene que preocuparse por mí", añadió, al tiempo que destacó que siente la preocupación de los hinchas y responderá a ella: "hacemos esto por la gente. Siento tanta responsabilidad cuando las cosas no van bien que antes".